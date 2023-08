Christensen-Fiorentina: la svolta domenica scorsa, ora è ufficiale!

Domenica scorsa vi avevamo annunciato la svolta a sorpresa per il trasferimento del portiere Oliver Christensen dall’Hertha Berlino alla Fiorentina. Adesso è ufficiale, questo il comunicato del club viola: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oliver Christensen dall’Hertha BSC. Christensen, nato a Kerteminde in Danimarca il 22 Marzo 1999, ha indossato in un’ occasione la maglia della sua Nazionale”.

Foto: sito Fiorentina