CHIQUINHO, QUALITÀ E TECNICA PER IL TORO

In casa Torino si guarda al Portogallo per rinforzare la squadra. Nelle ultime ore è uscito fuori il nome di Chiquinho, trequartista del Benfica, come uno degli obiettivi di mercato della società granata per la prossima stagione. Il 25enne portoghese, viene da un’annata dove è sceso in campo 753 minuti in 27 presenze condite da 4 reti tra le varie competizioni. Di ruolo trequartista, all’occorrenza può giocare anche come seconda punta. Tanta tecnica, qualità e fantasia per il nuovo Toro che Juric ha in mente.

Francisco Leonel Lima Silva Machado, meglio conosciuto come Chiquinho, è nato il 19 luglio del 1995 a Santo Tirso, un comune portoghese di 72.396 abitanti situato nel distretto di Porto. Come calciatore si è fatto conoscere al Leixões. Dopo la trafila nel settore giovanile del club, dal 2014 ha iniziato l’esperienza in prima squadra. Successivamente, dopo una breve avventura poco felice in Croazia tra le fila del Nk Lokomotiva Zagreb, è tornato in Portogallo nel 2017 all’Académica nella Segunda Liga dove ha giocato 37 partite e segnato 9 gol. Una stagione positiva per Chiquinho, che ha mostrato a tutti le sue qualità, certificata anche dalla vittoria personale del titolo di Breakthrough Player Award della II Liga 2017/18. L’anno successivo (2018/2019) viene acquisto dal Moreirense e conclude la stagione con numeri impressionanti: 10 gol in 38 partite. La migliore della sua carriera.

Nell’estate del 2019 arriva la chiamata del Benfica con il quale firma un contratto di 5 anni valido fino al 2024. Gioca, in tutte le competizioni, 37 partite con 3 gol e 4 assist. Nell’annata appena trascorsa (2020/21) scende in campo un po’ meno del previsto ma comunque ha più volte l’opportunità di far vedere il suo valore. Si definisce un “giocatore a cui piace avere la palla e far giocare i compagni”. Molto altruista, in un’intervista al sito ufficiale del Benfica ha dichiarato. “A volte preferisco addirittura far fare un gol a un mio compagno piuttosto che segnare”. Chiquinho ha dimostrato di avere qualità ed è un calciatore che dà molto al gioco corale della squadra, offre tanto al reparto offensivo ed ha anche una buona tecnica individuale. L’unica pecca è quella della fisicità: è alto 175 centimetri. Per il Torino può essere un innesto interessante, un giocatore abile che nello scacchiere di Juric può giocare nella posizione di trequartista dietro la punta.

FOTO: Twitter Benfica