Dal Portogallo: il Torino tratta Chiquinho, trequartista del Benfica

Secondo quanto riportato da O Jogo alle 10.53 di questa mattina, il Torino è in trattativa per Chiquinho, trequartista del Benfica.

Il giocatore, 25enne, viene da una stagione con 753 minuti in 27 presenze e 4 reti tra le varie competizioni. Secondo la testata portoghese l’offerta dei granata per Chiquinho si aggira intorno ai 10 milioni di euro, il Benfica lo aveva pagato poco più di 5 alla Moreirense.

Foto: sito Benfica