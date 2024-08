Chiesa, sempre più Liverpool. Le ultimissime su Sancho

Federico Chiesa viaggia sempre più verso il Liverpool. Non siamo a un passo dalla chiusura, ma sulla strada giusta per chiudere. I contatti delle ultime ore hanno portato a un’intesa di massima, la Juventus conta di incassare una quindicina di milioni per il cartellino. Ma nel frattempo va avanti per Jadson Sancho, pista rivelata in esclusiva alla fine di giugno. Stamattina ci sono stati nuovi contatti con il suo entourage, l’esterno offensivo inglese vuole andare alla Juve, ma deve prima aspettare che vengano chiariti tutti i punti con il Manchester United. Il club bianconero ha dato disponibilità a pagare una parte dell’ingaggio all’interno di un’operazione che almeno inizialmente sarebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto. Sancho ha altre proposte, ma vuole aspettare la Juve: fino a quel momento serve prudenza, attesi sviluppi nelle prossime ore.

Foto: Instagram Juventus