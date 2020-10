Chiesa-Juve ben oltre tutti gli esuberi. Domani titolare, poi…

Federico Chiesa domani sarà titolare – salvo sorprese – in Fiorentina-Samp, quasi sicuramente la sua ultima esibizione in maglia viola. La Juve, come anticipato due sere fa e dopo avervi raccontato gli incontri tra Ramadani e Paratici, ha deciso di prenderlo e di accontentare la Fiorentina con una proposta solo cash. Operazione vicina ai 60 milioni, un prestito molto oneroso con diritto-obbligo di riscatto, pagamento probabilmente in tre tranche ma questi sono gli ultimi dettagli da definire. Un’operazione che può andare ben oltre gli esuberi, nel senso che non è necessario che esca Douglas Costa, ma che si trovi una soluzione per Khedira e De Sciglio, invece Rugani è in direzione Rennes. La Juve vuole andare fino in fondo, non ha provato a proporre De Sciglio, semplicemente perché sa di dover andare solo con cash per Chiesa. E la Fiorentina ha bloccato da giorni Callejon, anche qui non ci sono sorprese.

Foto: twitter Fiorentina