Non Valencia, ma Rennes. Uno dei club, pochissimi club, che avevamo citato nei giorni scorsi per Daniele Rugani. Ci ha provato il Newcastle, pochi minuti fa ha praticamente chiuso il Rennes. Operazione in prestito secco, domani le firme. Rugani raggiunge Dalbert, operazione importante anche in chiave Chiesa alla Juve.

Foto: insta rugani