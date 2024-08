Chiesa fuori dai giochi: tutto chiaro da giugno. Ben oltre il rinnovo-ponte

Le parole di Thiago Motta non hanno fatto che certificare quanto era chiaro da un paio di mesi. Già a giugno, esattamente il 7 giugno, avevamo svelato che tra Chiesa e la Juventus non ci sarebbe stato futuro, a prescindere dal contratto in scadenza nel 2025. Una scelta tecnica, decisione presa dal nuovo allenatore senza la minima possibilità di tornare indietro. Eppure in quei giorni parlavano di un rinnovo-ponte per in altro anno, nuova scadenza 2026, in modo da poter prendere tempo in attesa di una decisione definitiva. I fatti hanno detto esattamente il contrario, Chiesa ha avuto una sola vera proposta, quella della Roma e sarebbe bastato un suo sì per andare a dama. Invece, ha detto no e ora siamo dentro a un mese apertissimo a qualsiasi tipo di soluzione. Ma senza rinnovo-ponte, ormai è chiaro che non ci sarebbero stati margini – anche due mesi fa – per una soluzione del genere.



Foto: Instagram Juventus