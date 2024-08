Thiago Motta: “Contento dei progressi. Chiesa fuori? Ormai è una decisione presa”

Thiago Motta ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il 2-2 in amichevole tra Juventus e Brest. “Stasera meglio, fa parte del nostro percorso di preparazione, tutto sommato sono contento del miglioramento rispetto alla prima partita. Chiesa e gli altri che sono rimasti a casa? Siamo stati chiari all’interno, abbiamo dei giocatori forti che sono abituati a giocare con continuità. La società sta trovando soluzioni che vadano bene a loro. Su Chiesa è una decisione presa. Ringrazio i tifosi, fa bene l’entusiasmo che la gente porta, abbiamo bisogno e sicuramente migliorando di giorno in giorno cercheremo di dare gioie. Importante è prepararsi bene, avanzare sul gioco che vogliamo vedere, abbiamo trovato un avversario che ha giocato qualche partita in più. Douglas Luiz è entrato bene come gli altri, è arrivato tardi, sono contento per come è entrato. Locatelli più avanzato è un ruolo che ha già fatto, non penso sia un problema per lui, è un ragazzo disponibile. Il nostro gioco non deve essere statico”.

Foto: Twitter Juve