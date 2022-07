Chiellini, i motivi dell’addio: “Con la Juve esperienza al capolinea”

Dopo tante stagioni trascorse alla Juventus, Giorgio Chiellini ha deciso di cambiar aria, e l’ha fatto accettando l’offerta del Los Angeles. Direttamente dall’America, l’ormai ex difensore bianconero ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dei motivi che l’hanno spinto a lasciare Torino: “Avevo dato tutto, la mia esperienza era al capolinea e avevo bisogno di provare qualcosa di diverso. In America ho riscoperto la passione, ho ancora voglia di allenarmi ogni giorni, anche se so che a 37 anni devo gestirmi, senza farmi trascinare dall’entusiasmo”. Chiellini ha proseguito facendo riferimento all’ultimo match giocato, quello contro i Seattle Sounders: “Nel secondo tempo ero un po’ stanco, non abbiamo voluto rischiare e sono uscito. Ci sono difensori bravi, non voglio essere egoista. La prossima settimana arriverà la mia famiglia, non vedo l’ora di riabbracciare le bimbe e mia moglie”. Foto: Instagram LAFC