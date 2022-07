Juve, Del Piero e Chiellini in ritiro per salutare la squadra a Los Angeles

Doppia sorpresa per i giocatori e tifosi della Juventus a Los Angeles. Nel ritiro dei bianconeri hanno fatto visita due leggende del club, Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini, poi protagonisti di un incontro con Juventus Member e iscritti agli Official Fan Club del Nordamerica. E’ stato un tripudio per i due, salutati da grandi selfie e applausi e accolti alla grande anche dal gruppo squadra.

Chiellini aveva già fatto visita alla Juve qualche giorno fa, è ora tornato nel ritiro ad abbracciare i suoi ex compagni.