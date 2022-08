Chiellini: “Ancelotti uno dei migliori allenatori della storia. Fortuna? I risultati parlano chiaro”

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juve, ora ai Los Angeles FC, ha parlato a Marca (qui per leggere un estratto), parlando di diversi temi, tra cui Carlo Ancelotti.

Queste le sue parole: “Ancelotti? I risultati parlano per lui, è davvero un bravo ragazzo. Sono triste perché mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui perché è uno dei migliori della storia e sicuramente uno dei migliori degli ultimi 30 anni. Si parla di fortuna? I risultati parlano chiaro. Con quel palmares quale fortuna. Ho visto nelle ultime partite Marcelo e Toni Kroos sono in panchina a parlare con Carlo come vecchi amici. Vedi cosa sa fare Carlo e ne sono affascinato. Non posso dire il migliore al mondo, ma hanno un’ottima difesa e una diversa”.

Su Nacho e i Blancos: “All’inizio molte persone non lo consideravano un buon giocatore, invece posso collegare il suo nome a Rudiger perché quando gioca è fantastico e fa una grande differenza. Real Madrid ha questi giocatori su tutto il campo, in difesa, a centrocampo, anche in attacco, sono tutti fantastici. È un club molto grande che ha meritato di vincere tutte le Champions League negli ultimi anni”.