Chiellini: “Nel 2010 mi voleva Mourinho al Real Madrid. Poi non si trovò l’accordo”

Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus, ora ai Los Angeles FC, ha parlato a Marca, raccontando come nel 2010 sia stato molto vicino a giocare nel Real Madrid.

Queste le sue parole: “Nel 2010 sono stato vicino al Real Madrid, ormai tanto tempo fa. Mi voleva Mourinho. José aveva appena lasciato l’Inter e stava costruendo il nuovo Real e mi voleva per rafforzare il reparto difensivo dei Blancos. Non so poi perché sia saltato l’affare, io ero giovane all’epoca, alla fine i club non hanno trovato l’accordo. Ma sono felice di aver avuto la possibilità di trascorrere tutta la mia carriera alla Juventus, ho fatto la storia dei bianconeri con 9 scudetti di fila. Di sicuro il Real Madrid resta un grande club, ma sono fortunato ad essere rimasto alla Juve. Avrei vinto qualche Champions forse? Chissà, anche con la Juve l’ho sfiorata due volte”.

Foto: twitter Juve