Chichizola al Perugia: ora c’è anche l’annuncio ufficiale

Circa un’ora fa avevamo dato l’anticipazione, ora è arrivata l’ufficialità: Chichizola è un nuovo giocatore del Perugia. Questa la nota ufficiale del club:

“AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leandro Chichizola.

Il portiere ha firmato un contratto di un anno con diritto di opzione per un’ulteriore stagione.

Nato a San Justo, in Argentina, il 27 marzo 1990, ha collezionato 130 presenze in Serie B con la maglia dello Spezia e oltre 50 presenze con Cartagena, Las Palmas e Getafe fra Liga, Segunda Division, Copa del Rey ed Europa League. Ha anche vestito la maglia del River Plate in 31 occasioni.

Benvenuto al Perugia!“