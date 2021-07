Un nuovo portiere per il Perugia. Si tratta di Leandro Chichizola, classe 1990, svincolato. Chichizola torna in Italia dopo la parentesi con lo Spezia e l’esperienza con il Cartagena. Un colpo importante e a sorpresa per le ambizioni del club tornato in Serie B. In arrivo l’annuncio ufficiale.

Foto: Instagram del giocatore