“Chi non salta è juventino”: De Roon punzecchia e Koopmeiners…

Ieri si sono tenuti i festeggiamenti dell’Atalanta per la vittoria dell’Europa League. Durante i festeggiamenti, Marten De Roon, capitano dell’Atalanta, ha punzecchiato scherzosamente il connazionale Teun Koopmeiners, alla partenza del bus scoperto per le strade di Bergamo. “Chi non salta è juventino… guardate, Teun non salta”, queste le parole di De Roon. In effetti il forte centrocampista olandese. non ha saltato ai cori contro la Juventus.

Come vi abbiamo anticipato gia a gennaio, Koopmeiners è una traccia chiara per la Juve del futuro.

Foto: twitter Atalanta