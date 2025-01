Chi è Niasse, il colosso in arrivo a Verona

Il Verona, come anticipato in un’esclusiva, sta per regalarsi un nuovo innesto in mezzo al campo (e non solo). Si tratta di Cheikh Niasse, classe 2000 dello Young Boys: la trattativa è nelle fasi conclusive e le parti stanno limando gli ultimi dettagli. Parliamo di un centrocampista che fa della fisicità e dei suoi 190 centimetri il suo marchio di fabbrica, e può giocare sia da mediano davanti alla difesa (con ruoli prettamente difensivi) che in una difesa a 4 nel ruolo di difensore centrale. Nonostante non abbia particolare esperienza in quel ruolo, il senegalese potrebbe ambire anche come centrale di una difesa a tre, in cui mixerebbe le buone doti nella prima impostazione e la sua predominanza fisica. Ma il giocatore non è solo interdizione e muscoli, ma anche qualità nell’ultimo passaggio. Nonostante sia un giocatore indispensabile nella zona poco avanti alla difesa per proporsi per la primissima costruzione, Niasse è solito anche accompagnare l’azione e proporsi in fase di rifinitura. Lo testimoniano il buon numero di assist nella sua avventura in Svizzera: due assist nelle ultime due edizioni della Champions (uno a stagione), e 4 in Super League svizzera nel 23/24. Numeri promettenti per un giocatore che, come detto prima, ha compiti prettamente difensivi. Per il Verona di Zanetti, invece, il suo impatto potrebbe essere determinante proprio per quelle problematiche recidive legate allo scollamento tra i reparti e i tanti gol subiti.

Foto: Instagram Niasse