Esclusiva: Verona, trattativa avanzata per Niasse dello Young Boys

Il Verona a sorpresa ha impostato una trattativa, ora in stato avanzato, per Cheikh Niasse, senegalese classe 2000 cresciuto nel Lille e ora in forza allo Young Boys. Niasse ha un fisico importante (circa 190 centimetri) e può giocare sia come mediano che al centro della difesa. La trattativa sta vivendo le fasi decisive, mancano ancora alcuni dettagli e dobbiamo aspettare, ma la svolta non è lontana.

Foto: Instagram Niasse