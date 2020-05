Giornata di rinnovi in casa Chelsea. Non solo Olivier Giroud, anche Willy Caballero ha prolungato il contratto con il club londinese: i Blues, tramite i propri canali social, hanno ufficializzato l’accordo raggiunto con l’esperto portiere argentino che ha firmato il rinnovo fino al 2021.

We have some @willy_caballero contract news! ✍️

— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) May 20, 2020