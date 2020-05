Tutto confermato: Giroud rinnova con il Chelsea fino al 2021. Il comunicato

Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Chelsea ha annunciato il rinnovo di Olivier Giroud, confermando quanto vi avevamo anticipato a sorpresa nelle scorse settimane. Questa la nota ufficiale:

“Il mese scorso è stata presa un’opzione per prolungare il contratto dell’attaccante di un anno, per garantire che il suo soggiorno di due anni e mezzo a Stamford Bridge, che doveva concludersi al termine della campagna in corso, continuerà.

Prima della pausa della stagione a causa della pandemia, Giroud aveva nuovamente sottolineato la sua importanza per la squadra assumendosi la responsabilità di condurre l’attacco dopo l’infortunio di Tammy Abraham e apportando un contributo significativo, anche quando ha saputo trovare la rete ha aperto le marcature in una vittoria contro il Tottenham a febbraio e ha contribuito a eliminare il Liverpool dalla Coppa d’Inghilterra il mese successivo.