L’indiscrezione: Lukaku-Inter, nessuna call ieri ma svolta vicina. E il Chelsea punta Sterling

Romelu Lukaku e l’Inter: la svolta si avvicina, poi ci saranno gli altri annunci. Possiamo dire che non era stata fissata nessuna call conference ieri, anche perché Todd Boehly (nuovo proprietario del Chelsea) era impegnato in altre situazioni. I contatti comunque proseguiranno, forse già in serata, di sicuro da domani si entrerà nel vivo. L’Inter ha già dato ampia disponibilità ad aumentare rispetto ai 5 milioni iniziali, avvicinandosi eventualmente ai 10 milioni per il prestito chiesti dal Chelsea. E i Blues si sono già cautelati, bloccando Sterling: confermate le voci dell’ultima settimana, operazione imbastita con il Manchester City per una cifra tra i 40 e i 45 milioni. Ma prima il lieto fine per Lukaku all’Inter…

Foto: Twitter Chelsea