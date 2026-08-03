Chalobah-Como: tutto in una settimana! Dalla svolta di venerdì al via libera Chelsea

03/08/2026 | 16:40:34

Trevoh Chalobah al Como: operazione completata nel giro di una settimana. Lunedì scorso nel pessimismo generale avevamo parlato di una forte riapertura, malgrado l’andazzo generale fosse quello di parlare di trattativa spenta o definitivamente raffreddatosi e di virata su Lucumí. Venerdì scorso avevamo dato a sorpresa la chiusura impostata, raccontando che il Como avrebbe definito l’affare per 30 milioni più bonus (dovrebbero essere un paio) e indicando l’inizio di questa settimana come quello giusto per formalizzare l’accordo. Nessuna sorpresa, anzi la tempistica rispettata al cento per cento. E Chalobah è atteso tra qualche giorno a Como per le visite.

Foto: Instagram Chalobah