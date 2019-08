Cerci-Salernitana: dall’accordo impostato giovedì scorso alla quadratura delle cifre. I dettagli

Giovedì scorso vi avevamo parlato della trattativa ormai in definizione per Alessio Cerci alla Salernitana. Un affare molto ben impostato, che negli ultimi minuti ha trovato la quadratura sulle cifre. Queste: contratto biennale a 200 mila euro più eventuali bonus, nelle prossime ore l’ex Toro sarà a Salerno per mettere nero su bianco. Il pressing di Ventura è andato così a segno, Salerno è la piazza giusta per sollecitare le migliori qualità del fantasista di Valmontone che proprio con Ventura ha vissuto – tra Pisa e Torino – i migliori momenti della sua carriera. Ora la Salernitana per rivedere il miglior Cerci…