Il retroscena: Salernitana, pressing altissimo su Cerci. La risposta…

Prosegue il pressing della Salernitana per Alessio Cerci. Per Ventura si tratta di un passaggio di fondamentale importanza, il classe ’87 è un suo pupillo da tempo. Dopo l’incontro di qualche settimana fa da noi documentato (leggi qui), è intervenuto in prima persona Lotito, che vuole regalare al suo allenatore un colpo di esperienza per il nuovo campionato di Serie B. In casa granata cresce la fiducia di poter incassare una risposta positiva di Cerci, che già nelle prossime ore potrebbe sciogliere le ultime riserve.