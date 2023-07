CEO Bayern: “Kane? Tutto ciò che ha detto Hoeness è vero”

Giornata di presentazioni in casa Bayern Monaco, che oggi ha organizzato una conferenza stampa congiunta per Konrad Laimer e Raphael Guerreiro, durante la quale ha preso la parola anche il CEO della squadra bavarese, Jan-Christian Dreesen, che ha parlato di mercato anche dei temi di mercato, iniziando da Harry Kane: “Non è un segreto che siamo molto interessati a lui. Tutto ciò che ha detto Uli Hoenesse – qui le dichiarazioni di Hoeness – è corretto, ma è meglio per noi attenerci a ciò che ha detto l’allenatore. L’erba non cresce più velocemente quando la tiri”

Infine, su Kyle Walker: “È un giocatore di un altro club. Direi di prendere la stessa posizione del nostro allenatore e dico che non commentiamo giocatori di altri club. Diremo qualcosa solo quando sarà il momento”.

Foto: Instagram Kane