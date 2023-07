Hoeness su Kane: “Se manterrà la promessa, sarà un giocatore del Bayern”

Il futuro di Harry Kane continua a tenere banco in casa Tottenham, ma per Uli Hoeness non ci sono dubbi. Intervenuto ai microfoni di Kicker, Hoeness ha così parlato del centravanti inglese, obiettivo numero uno per l’attacco dei Bavaresi: “Lui ha detto chiaramente che una decisione l’ha presa. Se mantiene la parola lo acquisteremo. Il Tottenham dovrà arrendersi. Rummenigge parla con lui regolarmente”.

Foto: Instagram Kane