Cellino: “Clotet è, e rimane, l’allenatore del Brescia”

Seconda sconfitta consecutiva per il Brescia: termina 3-0 in casa del Pisa. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club lombardo al termine della partita, il presidente Cellino ha così parlato della posizione di Josep Clotet sulla panchina del club lombardo: “Clotet è, e rimane, l’allenatore del Brescia. Non si facciano allusioni di alcun tipo o che non appartengono alla realtà dei fatti. Punto e basta. Dobbiamo tornare a giocare un buon calcio e lo faremo con lui ed il lavoro del suo staff”. Una conferma di quanto vi avevamo raccontato nei giorni scorsi sul disgelo tra Clotet-Cellino.

Foto: sito ufficiale Brescia