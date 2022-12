Il retroscena: Cellino-Clotet, aria di disgelo. Le prospettive

Pep Clotet è stato messo per la prima volta in discussione dopo la sconfitta di lunedì scorso contro il Parma. L’idea era quella di concedergli un’ultima chance sabato a Pisa, pur sapendo che la situazione societaria consentirebbe al Brescia soltanto la soluzione interna. Ma le cose sono un po’ cambiate nelle ultime ore, probabilmente a Cellino hanno fatto notare che l’organico non è da promozione diretta, a maggior ragione in una B così competitiva come quella di quest’anno. E già sarebbe tanto centrare i playoff, considerato che il Brescia ha vissuto anche momenti molto buoni grazie ai talenti che ha disposizione. La morale è che Clotet non dovrebbe rischiare – a prescindere dal risultato di sabato a Pisa – e avrebbe anche l’ultima partita prima della sosta, quella casalinga del 26 dicembre contro il Palermo. Certo, gli umori di Cellino possono cambiare, ma oggi la tendenza è questa.

Foto: Twitter Brescia