Ceccherini e Lasagna al Karagumruk: via libera in arrivo

Federico Ceccherini e Kevin Lasagna al Karagumruk: confermata l’indiscrezione del pomeriggio di ieri, siamo in uno stato stato avanzato della trattativa, con il via libera dei diretti interessati che potrebbero raggiungere la Turchia nei prossimi giorni in modo da svolgere le visite mediche con il nuovo club. Contrariamente alle voci delle ultime ore, non è previsto l’inserimento di una contropartita tecnica per il Verona.

Foto: Instagram Lasagna