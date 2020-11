Cavani rischia la squalifica per un post su Instagram

Edinson Cavani potrebbe essere indagato dalla FA per aver utilizzato un termine che la Federcalcio inglese ha già ritenuto razzista in casi passati.

Dopo la vittoria contro il Southampton per 3-2, in cui è stato grande protagonista con una doppietta, il giocatore ha condiviso una storia su Instagram in cui ha scritto la parola “Negrito” riferita a un tifoso.

Il post è stato cancellato, ma Cavani potrebbe subire una squalifica di 3 giornate: “Negrito”, infatti, fu il termine utilizzato da Luis Suarez nei confronti di Patrice Evra nel 2011. In quel caso la FA non accettò la difesa di Suarez e sospese l’uruguaiano per otto partite.

Foto: Twitter Man Utd