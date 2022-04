Catania verso il baratro: Ghirelli dice no al Tribunale. Il club a un passo dall’esclusione dal campionato

Non è tardata ad arrivare la risposta della Lega Pro in riferimento alla richiesta del Tribunale di Catania di contribuire al proseguimento della stagione del club etneo. La Lega presieduta da Francesco Ghirelli ha già detto di non poterlo fare, per non creare ovviamente disparità di trattamento con gli altri club. In Tribunale, quindi, ora si sta cercando di vedere se è possibile prorogare l’esercizio provvisorio, giusto per il lasso di tempo necessario per far concludere al Catania il campionato e non sconvolgere il girone C, che si vedrebbe riscritta la classifica. Soluzione al momento molto difficile, con il Catania dunque che rischia davvero di essere escluso fin da subito dal campionato.

FOTO: Sito Lega Pro