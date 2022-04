Caos a Catania: il Tribunale chiede un contributo alla Lega Pro per far continuare la stagione agli etnei

Continua il caos a Catania, dovuto al fallimento della trattativa di vendita del club etneo a Benedetto Mancini. Con l’esercizio provvisorio che termina il 19 aprile, il club sarebbe vicinissimo all’esclusione dal campionato. È per questo che per scongiurare questa possibilità, quando i siciliani hanno da disputare altre quattro partite più gli eventuali playoff, l’ufficio di presidenza del Tribunale di Catania ha diramato un comunicato stampa col quale ufficializza la decadenza della trattativa con l’imprenditore Benedetto Mancini richiedendo, ove possibile, un intervento straordinario per garantire la regolare prosecuzione del campionato alla Lega Pro. Di seguito la nota ufficiale.

Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che – in data odierna i curatori fallimentari hanno comunicato ad FC Catania 1946

s.r.l. la decadenza per inadempimento all’obbligo di pagamento integrale del corrispettivo;

– con distinta pec i curatori fallimentari hanno provveduto a dame comunicazione alla FIGC e alle LegaPro, richiedendo, ove possibile, un

intervento o contributo di carattere economico finanziario straordinario da parte della LegaPro, in misura tale da consentire di coniugare l’interesse alla

regolare prosecuzione del campionato in corso con gli interessi della procedura fallimentare;

– in esito alle su indicate determinazioni, i curatori fallimentari relazioneranno al Tribunale di Catania in ordine alla permanenza delle condizioni economicofinanziarie per il mantenimento dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda.

Catania, 8.4.2022.

FOTO: Sito Catania