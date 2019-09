Castrovilli conquista la Fiorentina: dal grande avvio di stagione all’imminente rinnovo

La Fiorentina si appresta a blindare Gaetano Castrovilli. Il centrocampista classe 1997, reduce da un grande avvio di stagione a livello personale alla corte di Montella, molto presto firmerà il rinnovo fino al 2024 con il club di Commisso (così come gli altri gioiellini Sottil e Ranieri), come vi abbiamo raccontato. L’ex Cremonese ha incantato tutti per autorevolezza e fluidità di movimenti, e la Viola vuole tenerselo stretto garantendogli un contratto più lungo e più ricco. Lo stesso Castrovilli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha confermato l’imminente rinnovo con la Fiorentina: “Spero di continuare così, di migliorarmi. E se arriverà la Nazionale sarò felicissimo. Ci spero, e anche tutta la mia famiglia con me. Rinnovo? Sì, siamo a buon punto. Non vedo l’ora di firmare e rinnovare. Siamo veramente una grande squadra e in questo campionato possiamo fare molto bene”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina