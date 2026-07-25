Castro a sorpresa: dall’irruzione Roma di mercoledì al forte gradimento di Gasp

26/07/2026 | 00:15:28

Santiago Castro e la Roma: una traiettoria che vi abbiamo svelato a sorpresa mercoledì scorso, il nome dell’attaccante classe 2004 mai fino a quel momento era stato accostato al club giallorosso. La Roma ha deciso di uscire allo scoperto dopo aver memorizzato i giochi al rialzo del Bruges per Tresoldi, malgrado la volontà di quest’ultimo di indossare il giallorosso. E siccome c’è poco tempo da perdere, Gasperini invoca i rinforzi, la Roma è andata su Castro con forza, mantenendo i contatti nella giornata di ieri e accentuandoli oggi. Il Bologna ha aperto, sarebbe comunque una grande plusvalenza (fu acquistato per una cifra tra i 10 e i 15 milioni). E per questo dalla richiesta iniziale di 40 milioni siamo scesi di 4-5 milioni. Le parti sono al lavoro per andare alla definizione, trattativa davvero in stato molto avanzato per circa 35 milioni.

Foto: Instagram Bologna