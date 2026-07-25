Esclusiva: Castro, la Roma spinge. Contatti diretti con il Bologna

25/07/2026 | 19:45:19

La Roma spinge per Santiago Castro. Tre giorni fa vi avevamo anticipato il forte interesse dei giallorossi, nel bel mezzo dell’intrigo Tresoldi. Quest’ultimo ha dato apertura, ma il Bruges gioca al rialzo. E per questo motivo la Roma si era cautelato andando sull’attaccante classe 2004 del Bologna. In queste ore i contatti sono diretti tra i club, la valutazione era di 40 milioni ma si può scendere e i giallorossi stanno procedendo in tal senso. La Roma ha fretta di consegnare i primi rinforzi a Gasperini e lavora forte per Castro.

Foto: Instagram Bologna