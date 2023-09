CASTELLO LUKEBA, UN COLOSSO IN DIFESA

Il Lipsia dopo un lungo inseguimento ha ufficializzato a inizio agosto l’acquisto di Castello Junior Lukeba, colosso difensivo di origini angolane, prelevato dall’Olympique Lione. Parlavamo di un lungo inseguimento non per colpa del Lipsia, ma per le sanzioni al Lione.bTutto ciò a causa delle sanzioni del DNCG – Dipartimento nazionale di controllo della gestione- che indurranno il suo attuale club, l’Olympique Lyonnais, a procrastinare le proprie operazioni sul mercato. Fino a metà agosto, il club transalpino non poteva operare sul mercato, anche in uscita, e quindi l’affare Lukeba, in programma da inizio giugno, è stato rinviato e ufficializzato solo l’11 agosto.

Ed è stato un innesto fondamentale per il Lipsia, visto che Lukeba è l’erede di Gvardiol, passato al Manchester City. Lipsia che per diverse settimane si è ritrovato quindi senza un centrale titolare, potedo abbracciare il calciatore solo da metà agosto.

Castello Lukeba è nato a Lione il 17 settembre 2002. Padre angolano, madre francese. Si avvicina subito al calcio, entrando nel 2011, a 9 anni, nelle giovanili del Lione. Nel 2020, debutta nella squadra riserve, nel Lione 2, dove totalizza 9 presenze. Dal 2021 entra a fart parte della prima squadra del clun transalpino, divenendone un perno della difesa, nonostante la giovanissima età. Ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club il 1 luglio 2021. Aggregato alla prima squadra da Peter Bosz quell’estate e ha debuttato con l’Olympique Lione il 7 agosto 2021.

Seguono due stagioni da grande protagonista, con 78 presenze e 4 gol, compresi i debutti in Champions League ed Europa League.

Come descritto, nato in Francia, in una famiglia con origini angolane, Castello Jr. è un internazionale giovanile con la Francia, avendo giocato con gli under-17, under-20 e Under 21 dei galletti e un futuro che è tutto dalla sua.

Castello Junior è un difensore centrale, capace anche di giocare allìoccorrenza anche da terzino sinistro, buono nelle fasi possesso, con una forte capacita ad analizzare il gioco rapidamente. Viene paragonato a Samuel Umtiti da Juninho, allora direttore sportivo a l’Olympique Lione. In effetti ha molte caratteristiche che lo rendono simile all’ex campione del Mondo, che abbiamo conosciuto anche a Lecce. Piede sinistro, ottima rapidità e fisicità, ottima lettura di gioco, un giocatore che ha già esordito con il Lipsia, ottenendo due presenze.

In estate era stato seguito da diversi altri club europei, che però hanno desistito, viste le difficoltà del trasferimento e il mercato bloccato del Lione. Solo il Lipsia, che lo aveva ormai bloccato da giugno, c’ha creduto e ha aspettato il lieto fine. E ora si gode il suo colosso in difesa, un calciatore polivalente, abile anche come esterno e con un futuro tutto dalla sua.

Foto: Instagram personale