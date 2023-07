Castello Lukeba: bloccato il trasferimento al Lipsia a causa delle sanzioni contro il Lione

Lo spiega e ne dà notizia il quotidiano francese Foot. Mentre si vedeva già al Red Bull Lipsia, Castello Lukeba in realtà è bloccato al Lione. Colpa delle sanzioni del DNCG – Dipartimento nazionale di controllo della gestione- che indurranno il suo attuale club, l’Olympique Lyonnais, a procrastinare le proprie operazioni sul mercato. E piuttosto che indebolirsi, il club del Rodano potrebbe decidere puramente e semplicemente di mantenere la sua roccia della retroguardia ancora per una stagione, essendo impossibilitato a trovare un sostituto. Se il club è riuscito a completare gli arrivi del promettente centrocampista Skelly Alvaro (Sochaux) e dell’esperto terzino destro angolano Clinton Mata (FC Bruges), il trasferimento è stato comunuqe fermato di colpo. Colpa del DCNG e alla “supervisione delle buste paga e delle indennità di trasferimento” a cui sono vincolati Tanto più che oggi il club del Rodano è per il momento impossibilitato a completare l’arrivo di Renato Tapia per 5 milioni di euro.

Foto: Instagram Castello Lukeba