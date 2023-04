Liga, debacle del Real di Ancelotti. Il Girona vince 4-2. Poker incredibile di Castellanos

Pesantissima sconfitta del Real Madrid in Liga in casa del Girona. Gli uomini di Ancelotti vengono battuti con un sonoro 4-2 dal Girona. Protagonista assoluto della serata è Taty Castellanos, attaccante dei catalani, che segna tutti e 4 i gol del Girona. L’attaccante aveva realizzato al momento, 7 gol in campionato. Di Vinicius e Luca le reti dei blancos.

Un ko che chiaramente fa calare il sipario sul campionato del Real, che ora rischia anche il secondo posto, con l’Atletico che si può rifare sotto.

Il Girona invece sale a 41 punti, al nono posto, ampiamente salvo.

Foto: twitter Girona