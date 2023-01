Cassandro si presenta: “È l’opportunità della mia vita. Appena ho ricevuto la chiamata del Lecce ho detto subito sì”

Tommaso Cassandro è un nuovo giocatore del Lecce. Una trattativa che vi abbiamo raccontato il 5 gennaio e che si è a tutti gli effetti concretizzata nella giornata di ieri. Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo giocatore giallorosso si è così presentato: “La tifoseria è stupenda, molto calorosa e so bene che sostiene i giocatori. Da parte mia ci saranno sempre gran professionalità, lavoro e dedizione. Sognavo di arrivare in serie A anche perché l’ho sfiorata con il Cittadella quando abbiamo perso in finale playoff contro il Venezia. Poi l’anno scorso ho fatto un buon campionato mettendomi in evidenza. C’erano altre squadre che mi volevano, ma appena ho ricevuto la chiamata di Corvino e Trinchera ho detto subito sì. Questa nuova esperienza è molto importante per la mia crescita, è l’opportunità della mia vita”.

Foto: Twitter Lecce