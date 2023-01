Caso Zidane, tutti contro Le Graet. Da Ribery al Ministro dello Sport: “Chieda scusa o si dimetta”

Polverone in Francia dopo le parole del Presidente della Federcalcio, Noël Le Graet, a margine del rinnovo di Deschamps come CT fino al 2026. Le parole che avevano fatto discutere erano quelle su Zizou Zidane, quando diceva che non lo aveva preso in considerazione come CT e anche se lo avesse chiamato, non lo avrebbe risposto.

Parole che hanno fatto immediatamente il giro del web e hanno scatenato reazioni piccanti da importanti esponenti del calcio frabcese. La risposta più lampante è stata quella di Mbappè, ieri sera tardi, che ha parlato chiaro su Twitter: “Zidane è la Francia. Non manchiamo di rispetto a una leggenda in questo modo…”. Ma l’attaccante del Paris Saint-Germain non è stato l’unico a prendere posizione. Assieme a lui, tanti altri grandi ex della nazionale hanno attaccato il presidente federale. “Magnifico“, ha twittato ironicamente Franck Ribery. “D’altro canto, dovremo considerare l’idea di nuove elezioni”, aggiunge l’ex Salernitana.

Anche l’ex interista Youri Djorkaeff getta benzina sul fuoco: “Parole non benvenute e fuori luogo, stiamo parlando di un campione del mondo, stiamo parlando DEL campione del mondo”. E anche Djibril Cissè posta una sua foto con una faccia che è tutta un programma commentando: “Io quando sento le parole di Le Graet”.

Anche il Ministro dellom Sport, Amélie Oudéa-Castéra, ha chiesto che il presidente chieda scusa pubblicamente e in caso comntrario si dimetta: “Dichiarazioni con una vergognosa mancanza di rispetto, che offende tutti noi e una leggenda del calcio e dello sport. Il ‘presidente’ della prima federazione sportiva di Francia non può dire queste cose. Che chieda subito scusa per queste parole di troppo su Zidane. Inm caso contrario pensasse a dimettersi”.