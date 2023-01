Mbappé difende Zidane e attacca il presidente Le Graet: “Non manchiamo di rispetto a una leggenda in questo modo”

Con un tweet al veleno, postato gli scorsi mionuti, Kylyan Mbappé ha mostrato la sua vicinanza a Zinedine Zidane, scrivendo: “Zidane è la Francia. Non manchiamo di rispetto a una leggenda in questo modo…“.

A cosa si riferiva l’asso del PSG? L’Equipe riferisce di una risposta alle parole del presidente della federcalcio francese, Noel Le Graet, che aveva così parlato le ore scorse a margine del rinnovo di Deschamps come CT della Nazionale.

Ecco le dichiarazioni che non sono piaciute a Mbappé: “Zidane in Brasile? Non mi interessa, può andare dove vuole! Può andare dove vuole, in un club, in una Nazionale, non seguo quanto lo riguarda. Se ha cercato di contattarmi? Certamente no, non gli avrei nemmeno risposto al telefono. Non abbiamo mai pensato di separarci da Deschamps”.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

