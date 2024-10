Caso Mbappé, il Real Madrid esce dal silenzio

Le rivelazioni della stampa svedese delle ultime ore, relative ad una denuncia di stupro perpetrata nei confronti di Kylian Mbappé, hanno scosso il dibattito pubblico mondiale. L’aggressione sarebbe avvenuta il 10 ottobre in un albergo del centro di Stoccolma frequentato dal calciatore. Contattata da RMC Sport, una fonte interna al Real Madrid indica che la questione non è affatto un argomento di competenza del club. La fonte aggiunge che lo stesso Real non mostra alcuna preoccupazione per l’esito di questa vicenda, e non ha dubbi che si tratti di una notizia falsa diffusa con l’obiettivo di ledere la reputazione di Kylian Mbappé. Specifica poi, che il francese in quel periodo aveva dei giorni liberi ed il club era assolutamente al corrente di tutto. Infine, la fonte chiosa sulla questione legata alla rimozione di Mbappé da una campagna pubblicitaria, notizia riportata in precedenza.

Foto: Instagram Mbappé