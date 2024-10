Il Real Madrid rimuove Mbappé da una campagna promozionale

In mattinata, il Real Madrid ha avviato una campagna promozionale social, in collaborazione col brand Adidas. Nella campagna in questione, sono ritratti in foto Jude Bellingham, Roberto Carlos e il cestista Sergio Llull. Ma è evidente uno spazio vuoto sulla destra, in cui inizialmente compariva proprio Kylian Mbappé, poi rimosso in post. Ma secondo RMC Sport, la rimozione del calciatore dalla campagna non sarebbe legata alle vicende scoppiate nelle ultime ore, ma il motivo risiederebbe in un’esplicita richiesta di Nike, che ha sotto contratto il francese e non ha permesso che lo stesso comparisse in uno spot Adidas.

Foto: X Real Madrid