Caso Manolas, le cifre ufficiali dell’affare iscritte a bilancio

Aurelio De Laurentiis, è accusato di falso in bilancio per l’acquisto del difensore Kostas Manolas, notizia già riportata nella giornata di ieri. Ma quali sono effettivamente le cifre dell’affare? Secondo quanto iscritto sui registri contabili, il giocatore fu ceduto al Napoli dalla Roma (che nel 2019 aveva l’obbligo di generare una plusvalenza per rispettare i paletti del FpF) per 36 milioni di euro, e generò una plusvalenza di 31,1 milioni. Come risaputo, Manolas rimase a Napoli per due stagioni e mezza, e fu poi ceduto dal club azzurro all’Olympiakos per 1,5 milioni di euro, generando una minusvalenza di 5,7 milioni di euro sui conti della stagione 21/22. L’operazione che portò Manolas dalla Roma al Napoli è legata strettamente a quella che fece fare il percorso inverso ad Amadou Diawara. Il centrocampista si trasferì nel club capitolino per 21 milioni di euro e la sua avventura terminò dopo tre stagioni, quando fu ceduto all’Anderlecht per 1,89 milioni di euro generando sui conti della Roma una svalutazione pari a 7,27 milioni.

Foto: X Napoli