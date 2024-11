Nuove accuse contro De Laurentiis: indagato per falso in bilancio per il trasferimento di Manolas

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato dalla Procura di Roma relativamente al caso plusvalenze per l’acquisto del difensore greco Kostas Manolas nel 2019, per la cifra di 36 milioni di euro. L’inchiesta in questione è la stessa relativa al caso Osimhen, acquistato nel 2020 dal Lille, trattativa per cui il presidente è accusato di falso in bilancio.

Foto: Instagram Napoli