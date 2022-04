Caso Catania, ci sono spiragli per poter concludere il campionato. Intanto Mancini rilancia: “Lunedì per la stipula del rogito”

Qualche ora fa, il destino del Catania sembrava ormai segnato, con l’imminente annuncio dell’ esclusione dal campionato di Serie C in cui milita.

Ma nel giro di poche ore si aprono spiragli affinchè il club possa finire la stagione. Questo anche per non stravolgere la classifica, a tre giornate dalla conclusione. probabilmente si punterà a far chiudere il campionato, visto che delle 3 gare rimanenti, due sono in casa e una a Palermo.

Inoltre, l’esercizio provvisorio che il Tribunale Fallimentare di Catania aveva stabilito, scade il 19 aprile, quando poi mancherebbe solo una giornata a fine campionato.

Molto probabilmente si punterà a concludere le tre gare che restano e poi decidere la sorte del club, che evidentemente verrà dichiarato fallito.

Intanto, l’avvocato di Benedetto Mancini, presunto acquirente del club, come si legge nella mail inviata ai curatori fallimentari e all’avvocato Grasso, lamenta l’interruzione della trattativa col suo assistito e annuncia come lo stesso si recherà a inizio settimana nello studio del notaio Andrea Grasso per la firma del rogito. finora rinviata. L’appuntamento, fissato per le ore 20 di lunedì, vedrebbe Mancini portare con sé la cifra mancante di 175 mila euro, la quale, in caso di assenza dei curatori, resterebbe in forma di deposito fiduciario.

