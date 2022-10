Casillas precisa: “Non sono gay. Mi avevano hackerato l’account. Chiedo scusa alla comunità LGBT”

Nel pomeriggio, Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid aveva scritto, con un messaggio poi cancellato su twitter, “sono gay”. Un coming out che aveva comunque fatto parlare in queste ore, visto che Casillas era stato per anni sposato con la giornalista Sara Carbonero e la coppia ha anche 2 figli, nonostante si sia separata.

E’ arrivato però il passo indietro dell’ex portiere, che precisa: “Non sono gay, mi hanno hackerato l’account. Per fortuna, tutto in ordine. Chiedo scusa a tutti miei follower e ancora più scuse alla comunità LGTB”.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022



Foto: twitter personale