Casillas fa coming out: “Sono gay. Spero mi rispetterete”

Iker Casillas, storico ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnolo ha fatto coming out su Twitter, scrivendo: “Spero mi rispetterete: sono gay”.

Casillas, che nel corso della sua carriera ha vinto qualsiasi trofeo sia a livello di club che di nazionale, era noto alle cronache del gossip per la sua storia d’amore con la giornalista sportiva spagnola Sara Carbonero, con cui si era sposato e dopo diversi anni separato. Stupendo il bacio e le lacrime durante la vittoria dei Mondiali 2010 in Sudafrica. Casillas aveva avuto un problema al cuore alcuni anni fa, e la moglie gli era stato molto vicino a superare quel problema di salute. Oggi il coming out dell’ex portiere.

Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Foto: twitter personale