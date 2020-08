Caserta nuovo allenatore del Perugia: ecco la foto della firma

Fabio Caserta è ufficialmente il nuovo allenatore del Perugia. Non più una sorpresa, il club umbro lo aveva seguito già alla vigilia dei playout contro il Pescara, poi ha perfezionato l’operazione. Una scelta che il direttore sportivo Giannitti ha sintetizzato come l’unica possibile. Caserta ha firmato un contratto fino al 2022 con rinnovo automatico in caso di promozione. Ecco la foto della firma: Caserta riparte da Perugia con l’ambizione di un immediato ritorno in Serie B.