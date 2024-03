Caserta esonerato: ora c’è anche l’annuncio del Cosenza

Ora è ufficiale l’esonero di Fabio Caserta sulla panchina del Cosenza.

Questa la nota ufficiale: “Cosenza Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Fabio Caserta. La Società ringrazia sentitamente mister Caserta, unitamente al suo staff, per il lavoro svolto in questi mesi rossoblù”.

Caserta chiude, dunque, la sua avventura in Calabria con un ruolino di marcia 8 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte in 30 gare.

Come raccontato, il club sta lavorando per il ritorno di Pierpaolo Bisoli, ma è difficile. In corsa e con maggiori possibilità c’è anche Viali che ha già allenato i rossoblù. Viali è sotto contratto con l’Ascoli, ma si sta lavorando per risolverlo.

Foto: sito Cosenza