Fabioviaggia spedito verso l’esonero. Una decisione presa, secondo quando raccontato alle 14,01 da Cosenza Channel , che va soltanto formalizzata. Il club sta lavorando per il ritorno di Pierpaolo, ma è difficile. In corsa e con maggiori possibilità c’è anche Viali che ha già allenato i rossoblù. Viali è sotto contratto con l’Ascoli, ma si sta lavorando per risolverlo.